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Vape Sudah Diharamkan, Gus Falah: Negara Harus Segera Larang Penggunaannya

Vape Sudah Diharamkan, Gus Falah: Negara Harus Segera Larang Penggunaannya
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Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah. ANTARA/HO-Komisi III DPR RI/auv/aa. (ANTARA/HO-Komisi III DPR RI/Agatha Olivia Victoria)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape bertentangan dengan hukum agama dan harus menjadi perhatian serius negara.

Gus Falah mendesak seluruh warga negara, terutama umat Islam, untuk tidak menggunakan vape.

Menurutnya, terdapat landasan keagamaan dan sejumlah persoalan hukum yang semestinya menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk meninggalkan produk tersebut.

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Ia mengungkapkan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika, serta kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.

"Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara, khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape," tegas Gus Falah, Selasa (10/11).

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Ia juga menyoroti langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri.

Melalui surat edaran yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Gus Falah mendesak seluruh warga negara, terutama umat Islam, untuk tidak menggunakan vape

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