menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain

Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain

Variasi Serangan Mulai Terbaca, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Ubah Gaya Bermain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Daffa Naufal Mauluddani saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Filipina di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia masih punya banyak kekurangan sepanjang SEA Games 2025.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12), skuad asuhan Jeff Jiang itu melangkah ke semifinal seusai menang 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) melawan Filipina.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Erwin Rusni mengungkapkan bahwa penampilan Rivan Nurmulki cum suis masih kurang konsisten.

Baca Juga:

Terbukti di laga melawan Filipina tercatat beberapa kali lawan sempat mengambil alih keunggulan.

Momentum yang dibangun anak asuhan Angiolino Frigoni itu beruntung bisa dipatahkan, sehingga membuat Timnas voli putra Indonesia di laga ini meraih kemenangan.

“Kami banyak membuat kesalahan serve di laga ini hingga sembilan kali. Hal tersebut membuat ritme permainan agak terganggu.”

Baca Juga:

“Faktor lainnya variasi bermain kami masih kurang, utamanya dalam suplai bola tiga meter di belakang,” ujar Erwin saat dihubungi JPNN.com, Selasa (16/12).

Erwin berharap Boy Arnes dan kolega bisa lebih fokus lagi menghadapi laga berikutnya pada semifinal.

Timnas voli putra Indonesia masih punya banyak kekurangan sepanjang SEA Games 2025 seusai susah payah kalahkan Filipina, Selasa (16/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI