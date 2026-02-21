VCGamers Bagi-Bagi Ponsel hingga Logam Mulia Selama Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Marketplace game termurah di Indonesia VCGamers, membagikan giveaway handphone setiap hari selama Ramadan 2026.
Seluruh pengguna VCGamers memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ponsel Poco X7, logam mulia hingga iPhone 17 Pro Max 256 GB.
Co-founder VCGamers Ibnu Anggara mengatakan pihaknya memberikan giveaway handphone sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemain gim yang ada di Indonesia.
"Setiap hari, dari Senin sampai Jumat kami akan bagi-bagi handphone selama Ramadan. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama," ucap Angga, pada Sabtu (21/2).
Dia menjelaskan bahwa giveaway handphone setiap hari VCGamers akan diberikan dengan sistem undian.
Nantinya, para pemain gim hanya perlu top up dengan minimal transaksi Rp 10 ribu dan menggunakan kode promo TIAPHARITHR.
Gim yang bisa di top up di VCGamers di antaranya Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Free Fire Max, Call of Duty, Roblox dan banyak game lainnya.
Setelah top up gim, pengguna VCGamers hanya perlu menyaksikan pengundian yang dilaksanakan setiap sore hari pukul 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat.
