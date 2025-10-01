menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Veda Ega Dapat Atensi dari Bos Gresini Racing, Carlo: Dia Sangat Kuat

Veda Ega Dapat Atensi dari Bos Gresini Racing, Carlo: Dia Sangat Kuat

Veda Ega Dapat Atensi dari Bos Gresini Racing, Carlo: Dia Sangat Kuat
Veda Ega Pratama menang pada balapan pertama Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Mugello, Sabtu (21/6/2025). Foto: Red Bull Rookies Cup.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Komersial Gresini Racing Carlo Merlini menyebut satu pembalap muda dari Asia yang jadi perhatiannya ialah asal Indonesia, Veda Ega Pratama.

“Ada seorang pembalap muda Indonesia yang sangat kuat, dia finis tiga besar di Red Bull Rookies Cup," kata Carlo Merlini saat temu media bersama Federal Oil dan Gresini Racing di Jakarta, Rabu (1/10).

"Namanya Veda Ega Pratama. Dia sangat kuat. Jadi, ya, ada ruang dan olahraga kami membutuhkan pembalap Asia, pembalap Asia yang kuat."

Veda Ega Pratama saat ini berhasil memposisikan dirinya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025.

Tidak hanya Carlo, pembalap Gresini Racing, Alex Marquez ternyata juga menyebut nama Veda Ega Pratama.

Bukan tanpa alasan Carlo mengetahui sepak terjang dari rider muda asal Gunung Kidul itu.

Pasalnya, putra dari Carlo Marlini terlibat langsung dalam tim Veda.

"Dan putra saya adalah asisten pribadinya (Veda). Dia adalah manajer masa depannya," ungkap Carlo Merlini.

