Veda Ega Tutup Musim Red Bull Rookies Cup 2025 Sebagai Runner-up

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up.

Pencapaian itu setelah hasil balapan kedua seri terakhir di Sirkuit Misano Marco Simoncelli, Italia, Minggu.

Start dari posisi kedua (P2), Veda mengakhiri balapan kedua di posisi keempat, tetapi dia mendapatkan hukuman penalti tiga detik sehingga posisi finisnya turun ke peringkat lima.

Hasil itu membuat juara Asia Talent Cup 2023 tersebut mendapatkan 11 poin yang sudah cukup untuk mengunci posisi runner-up Rookies Cup setelah pesaingnya Hakim Danish dari Malaysia tanpa poin karena terjatuh di Misano.

Di klasemen akhir, rider asal Gunungkidul, Yogyakarta itu mengoleksi total 181 poin.

Veda terpaut 55 poin dari pemuncak klasemen Brian Uriarte dan unggul atas Danish dengan 171 poin di posisi ketiga.

Uriarte finis posisi dua pada balapan kedua, telah memastikan gelar juara pada Sabtu (13/9).

"Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda saya bisa melangkah sejauh ini. Juga keluarga dan pencinta balap Indonesia yang selalu support."