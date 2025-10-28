Veda Praxis Perkuat Digital Trust Indonesia Lewat ISACA GRACS x IPSS 2025

jpnn.com, JAKARTA - Veda Praxis menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola digital dan kepercayaan publik di dunia siber melalui partisipasinya dalam ajang ISACA GRACS x IPSS 2025.

Sebagai konsultan manajemen dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang digital, GRC, dan keamanan siber, Veda Praxis kembali berkolaborasi dengan ISACA Indonesia untuk ketiga kalinya.

Acara yang digelar di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, ini merupakan hasil kolaborasi antara ISACA IT Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security (GRACS) dan Indonesia Privacy & Security Summit (IPSS) dari Grab OVO.

Baca Juga: Veda Praxis Dorong Tata Kelola dan Pemanfaatan AI di Asia Tenggara

Mengusung tema “Trust by Design: Privacy, Security, and AI Governance for the Future”, konferensi ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri, regulator, dan akademisi dalam membangun digital trust di Indonesia.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah pembicara nasional, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, serta Deputi Komisioner OJK Indarto Budiwitono.

Nezar Patria menekankan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan ruang digital yang aman di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan penerapan kecerdasan buatan (AI).

Baca Juga: DIGITS Unpad dan Veda Praxis Bedah Tren GRC 2025 dalam Seminar Nasional

CEO & Partner Veda Praxis sekaligus Presiden ISACA Indonesia 2021–2025, SVeda Praxis tegaskan komitmen perkuat digital trust dan tata kelola AI di ajang ISACA GRACS x IPSS 2025.yahraki Syahrir, turut menjadi pembicara dalam sesi bertajuk “Data Privacy in Practice: Navigating Legitimate Interest.”

Dia menyoroti pentingnya penerapan legitimate interest sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar memperkuat kepercayaan digital di Indonesia.