Vega Darwanti Ceritakan Detik-Detik Terakhir Jelang Kepergian Sang Ibunda

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Vega Darwanti, RA Dian Arunda Dewanthy meninggal dunia pada Senin (13/7) dini hari.

Dia mengungkapkan mendiang ibunya sempat mengidap penyakit hipertensi.

Namun belum lama ini, baru diketahui bahwa sang ibunda ternyata juga mengidap diabetes.

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"Mama itu memang punya hipertensi sudah sejak lama. Tapi kemarin itu ketahuan ternyata ada gula (diabetes) juga. Jadi mungkin komplikasi ya, akhirnya lari ke saraf juga," kata Vega Darwanti di rumah duka, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (13/7).

Vega mengatakan dia dan saudaranya yang lain memilih merawat ibunya sendiri tanpa bantuan perawat.

Dia secara bergantian dengan saudaranya untuk merawat sang ibunda.

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Namun, pihak keluarga meminta bantuan tim medis jika diperlukan.

"Selama Mama sakit itu, hampir dua bulan kita anak-anaknya yang urusin full. Jadi enggak pakai suster atau perawat medis, kecuali memang kalau harus pasang kateter atau NGT karena Mama sudah mulai pakai selang makan. Kami bertiga (kakak beradik) gantian jagain Mama," tuturnya.