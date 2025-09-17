Velcoris Perkuat Ekosistem Blockchain Multidimensi dengan Konsensus Lintas-Layer
jpnn.com, JAKARTA - Platform infrastruktur blockchain Velcoris kembali memperlihatkan perkembangan signifikan, baik dari sisi teknologi maupun ekosistem.
Perusahaan menekankan keseimbangan antara skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi dengan mengandalkan desain modular serta mekanisme konsensus lintas-layer sebagai inti pengembangan.
Kebutuhan global terhadap infrastruktur blockchain berperforma tinggi dan berbiaya rendah terus meningkat, terutama dengan pesatnya pertumbuhan DeFi, NFT, dan aplikasi lintas-rantai.
Velcoris menjawab tantangan keterbatasan throughput, biaya transaksi, dan interoperabilitas dengan menghadirkan konsensus lintas-layer dinamis serta kerangka kontrak pintar adaptif.
Skema ini memungkinkan kolaborasi elastis antara Layer 1 dan Layer 2, guna mencapai keseimbangan optimal antara kecepatan transaksi dan efisiensi biaya.
Dari aspek teknis, Velcoris mengintegrasikan mesin virtual modular dan protokol interaksi lintas-rantai untuk memperkuat kompatibilitas blockchain.
Solusi Layer 2 yang ditawarkan mendukung fleksibilitas penggunaan antara Optimistic Rollup maupun ZK-Rollup, serta dilengkapi jembatan lintas-rantai ringan.
Arsitektur ini meningkatkan throughput sistem, menurunkan biaya pembangunan aplikasi terdesentralisasi (DApp), dan memberikan pengalaman lebih efisien bagi pengembang.
Velcoris kembangkan konsensus lintas-layer dan ekosistem multidimensi untuk dorong adopsi blockchain global.
