Venezuela Libatkan Sipil dalam Latihan Militer, Persiapan Perang Lawan Amerika?

jpnn.com, CARACAS - Venezuela meluncurkan latihan militer komprehensif pada Rabu (8/10) yang melibatkan personel militer dan sipil, kata Presiden Nicolas Maduro, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).

Ketegangan antara AS dan Venezuela tersebut terkait dengan pengerahan kapal perang AS di lepas pantai negara Amerika Selatan itu.

"Pada tengah malam tanggal 8 Oktober 2025, sebuah latihan dimulai untuk mempraktikkan aktivasi komprehensif simultan dari semua skenario pertahanan, perlawanan, dan ofensif di zona pertahanan kompleks La Guaira dan Carabobo," kata Maduro melalui media sosial Telegram.

Pasukan milisi Venezuela bergabung dengan militer di bawah model pelatihan baru, yang akan ditingkatkan secara bertahap untuk melindungi perdamaian, kedaulatan, dan masa depan negara tersebut.

Rencana nasional itu mencakup pula penguatan pasukan pertahanan teritorial dan melawan ancaman eksternal.

Sebelumnya pada 19 Agustus, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump siap menggunakan "setiap elemen kekuatan Amerika" untuk memerangi perdagangan narkoba, tanpa mengesampingkan kemungkinan dilaksanakannya operasi militer di Venezuela.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan bahwa Washington mengerahkan lebih dari 4.000 marinir dan pelaut, serta beberapa kapal militer, ke perairan lepas pantai Amerika Latin dan Karibia dengan dalih melawan kartel narkoba.

The New York Times melaporkan pada Senin (6/10) bahwa Trump baru-baru ini telah memerintahkan utusan khususnya, Richard Grenell, untuk menghentikan kontak diplomatik dengan Presiden Maduro dan para pejabat senior Venezuela, yang telah berlangsung sejak Februari.