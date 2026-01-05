menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Venezuela Melawan AS demi Bebaskan Presiden Maduro

Venezuela Melawan AS demi Bebaskan Presiden Maduro

Venezuela Melawan AS demi Bebaskan Presiden Maduro
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar unggahan Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social yang menampilkan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap dan berada dalam tahanan AS di atas kapal perang USS Iwo Jima. (ANTARA/Truth Social @realDonaldTrump)

jpnn.com, CARACAS - Pemerintah Venezuela akan melawan Amerika Serikat (AS) demi membebaskan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.

Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela Freddy Nanez mengatakan membentuk komisi khusus untuk membebaskan Maduro.

"Hari ini, dalam rapat Dewan Menteri, presiden sementara membentuk komisi tingkat tinggi untuk membebaskan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya,” kata Nanez dalam pernyataan yang disiarkan di Telegram, Senin (5/1).

Baca Juga:

Komisi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez.

Penangkapan Presiden Venezuela telah dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump ketika dia mengunggah foto Maduro di platform media sosial Truth Social pada Sabtu.

Dalam foto tersebut, Maduro terlihat mengenakan setelan olahraga, matanya ditutup, dan headphone terpasang di telinganya.

Baca Juga:

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa AS telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Maduro.

Kementerian Luar Negeri Venezuela berencana mengajukan banding ke organisasi internasional atas tindakan AS dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat. (antara/jpnn)

Pemerintah Venezuela akan melawan Amerika Serikat (AS) demi membebaskan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA Novosti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI