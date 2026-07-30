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Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm

Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm
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Booth Venom di GIIAS 2026. Foto: venom

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Selama 24 tahun terakhir, Venom Audio terus mempertahankan eksistensinya di industri aftermarket otomotif Indonesia.

Bagi PT. Sumber Sejahtera Audiotama selaku pemegang merek, perayaan ulang tahun ke-24 yang digelar pada 30 Juli 2026 di Jakarta bukan sekadar seremoni.

Namun, hal itu jadi penanda perjalanan panjang yang dibangun lewat inovasi dan konsistensi.

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Mengusung tema "Endeavor", VENOM menggambarkan perjalanan perusahaan layaknya mendaki gunung.

Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm

 

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Founder dan CEO Venom Indonesia, Irwan Kusuma, mengatakan semangat pantang menyerah menjadi nilai yang terus dijaga sejak perusahaan berdiri.

Memasuki usia ke-24, VENOM juga memperkuat ekosistem bisnisnya melalui Venom Fighter Community (VFC) dan Venom Academy Center (VAC).

24 tahun hadir di Indonesia, Venom turut memperkenalkan dua head unit terbaru, Thunderbolts dan Storm.

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