Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Selama 24 tahun terakhir, Venom Audio terus mempertahankan eksistensinya di industri aftermarket otomotif Indonesia.

Bagi PT. Sumber Sejahtera Audiotama selaku pemegang merek, perayaan ulang tahun ke-24 yang digelar pada 30 Juli 2026 di Jakarta bukan sekadar seremoni.

Namun, hal itu jadi penanda perjalanan panjang yang dibangun lewat inovasi dan konsistensi.

Baca Juga: Sebegini Venom Ventures Fund Berinvestasi di Blockchain Everscale

Mengusung tema "Endeavor", VENOM menggambarkan perjalanan perusahaan layaknya mendaki gunung.

Baca Juga: Venom Perluas Lini Produknya Melalui Peluncuran Speaker Aktif

Founder dan CEO Venom Indonesia, Irwan Kusuma, mengatakan semangat pantang menyerah menjadi nilai yang terus dijaga sejak perusahaan berdiri.

Memasuki usia ke-24, VENOM juga memperkuat ekosistem bisnisnya melalui Venom Fighter Community (VFC) dan Venom Academy Center (VAC).