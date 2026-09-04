Ventour Gandeng RSU Bunda Margonda untuk Vaksinasi Polio dan Meningitis
jpnn.com, JAKARTA - Vaksinasi menjadi salah satu bentuk perlindungan diri sekaligus perlindungan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah vaksinasi meningitis dan polio.
Melihat kebutuhan itu, Ventour Travel resmi menjalin kerja sama dengan RSU Bunda Margonda, bagian dari Bundamedik Healthcare System (BMHS).
Direktur Utama Ventour Travel Annissa Zulfida Umasugi mengungkapkan melalui kolaborasi ini, jemaah mendapatkan kemudahan akses ke sejumlah layanan kesehatan di RSU Bunda Margonda dengan harga khusus.
Selain itu, jemaah juga bisa mendapatkan Medical Check Up (MCU) lengkap, untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum berangkat. Booster vitamin C dan multivitamin, untuk menjaga stamina jemaah selama perjalanan ibadah.
“Diskon 10% untuk post onsultation dengan dokter, sebagai bentuk pendampingan kesehatan setelah jemaah kembali ke Indonesia,” kata Annisa, di Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Annisa, dengan kolaborasi ini, urusan vaksinasi dan kesehatan jemaah yang selama ini sering diurus terpisah dari proses keberangkatan umrah, kini bisa diselesaikan dalam satu ekosistem.
“Jemaah umrah Ventour juga bisa mendapatkan pendampingan eksklusif atau escorting dalam proses vaksinasi di RSU Bunda Margonda,” ujar dia.
Hospital Director RSU Bunda Margonda, dr. Mira Puspitasari menambahkan ekosistem layanan bersama Ventour dan RSU Bunda Margonda akan dimulai dari tahap persiapan, selama perjalanan ibadah, hingga jemaah kembali ke Indonesia.
Vaksinasi menjadi salah satu bentuk perlindungan diri sekaligus perlindungan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional, Bio Farma Akhirnya Luncurkan Bio-TCV
- Ventour Travel Bekali 418 Jemaah Sambut Musim Umrah 1448H
- Ventour Travel Sukses Tuntaskan Keberangkatan Jemaah Umrah Musim 1447 Hijriah
- Virus Campak Menular Sebelum Gejala Muncul, PAPDI Tekankan Pentingnya Vaksin
- Pakar UGM Bicara Lonjakan Kasus Campak, Jangan Anggap Sepele!
- Lawan Rekor Kasus Tertinggi, Pemprov Sumsel Suntikkan Vaksin Dengue ke 7.500 Siswa