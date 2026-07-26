Venue Final Piala Presiden Masih Rahasia, Pak ET Tunggu Siapa Finalisnya
jpnn.com, JAKARTA - Panitia pelaksana Piala Presiden Elite 2026 masih merahasiakan venue untuk laga pamungkas, semifinal dan final turnamen pramusim tersebut.
Tahun ini, Bandung dan Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden.
Grup A yang terdiri dari Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, bertanding di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, sedangkan empat tim lainnya di Grup B berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Grup B dihuni tim dari Persija Jakarta, PSMS Medan, Persebaya Surabaya, dan Port FC.
Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya masih menunggu kandidat tim yang berhasil lolos ke babak semi final dan final Piala Presiden.
Persaingan ke delapan tim di dua grup ini, kata Erick Thohir, pun berjalan ketat.
Pria yang akrab disapa ET itu enggan terburu-buru menentukan lokasi pertandingan pamungkas ini.
"Nanti kita lihat, karena kan masing-masing harus berjuang di grupnya dulu," kata ET ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Sabtu (25/7/2026) malam.
Ketua PSSI Erick Thohir masih merahasiakan venue pertandingan final turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut alasannya.
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