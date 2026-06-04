Verdonk Sudah di Jakarta, tetapi Belum Tentu Bermain di Laga Lawan Oman

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat suntikan kabar positif jelang duel kontra Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Calvin Verdonk akhirnya memastikan diri bergabung dengan skuad Garuda dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

Namun, kedatangan bek LOSC Lille itu belum tentu berujung pada penampilannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat Indonesia menghadapi Oman pada Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Sebelumnya, Verdonk sempat diragukan bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia karena alasan pribadi. Situasi itu sempat membuat publik khawatir kehilangan salah satu pemain penting di lini belakang Indonesia.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan Verdonk tetap datang ke Indonesia. Meski begitu, peluangnya tampil masih akan ditentukan setelah tim pelatih melihat kondisi fisiknya setibanya di Jakarta.

Pasalnya, Verdonk datang hanya sehari sebelum pertandingan berlangsung. Waktu persiapan yang sangat mepet membuat tim pelatih harus berhitung matang sebelum menurunkannya ke lapangan.

"Semua tergantung kondisi. Hari ini Verdonk baru tiba di Jakarta," kata Sumardji.

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Timnas Indonesia sendiri hanya memiliki satu sesi latihan resmi sebelum menghadapi Oman. Kondisi tersebut membuat Verdonk praktis tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi dan menyatu dengan permainan tim.

Bek naturalisasi kelahiran Belanda itu baru saja menuntaskan musim yang padat bersama Lille. Ia turut membawa klub berjuluk Les Dogues finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/2026 dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.