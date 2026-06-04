Verdonk Sudah di Jakarta, tetapi Belum Tentu Bermain di Laga Lawan Oman
jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat suntikan kabar positif jelang duel kontra Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Calvin Verdonk akhirnya memastikan diri bergabung dengan skuad Garuda dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis (4/6/2026).
Namun, kedatangan bek LOSC Lille itu belum tentu berujung pada penampilannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat Indonesia menghadapi Oman pada Jumat (5/6/2026) malam WIB.
Sebelumnya, Verdonk sempat diragukan bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia karena alasan pribadi. Situasi itu sempat membuat publik khawatir kehilangan salah satu pemain penting di lini belakang Indonesia.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan Verdonk tetap datang ke Indonesia. Meski begitu, peluangnya tampil masih akan ditentukan setelah tim pelatih melihat kondisi fisiknya setibanya di Jakarta.
Pasalnya, Verdonk datang hanya sehari sebelum pertandingan berlangsung. Waktu persiapan yang sangat mepet membuat tim pelatih harus berhitung matang sebelum menurunkannya ke lapangan.
"Semua tergantung kondisi. Hari ini Verdonk baru tiba di Jakarta," kata Sumardji.
Timnas Indonesia sendiri hanya memiliki satu sesi latihan resmi sebelum menghadapi Oman. Kondisi tersebut membuat Verdonk praktis tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi dan menyatu dengan permainan tim.
Bek naturalisasi kelahiran Belanda itu baru saja menuntaskan musim yang padat bersama Lille. Ia turut membawa klub berjuluk Les Dogues finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/2026 dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.
Calvin Verdonk dipastikan merapat bersama Timnas Indonesia jelang FIFA matchday. Namun, ia belum bisa dipastikan bisa bermain karena kondisi baru datang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Erick Thohir Dukung Misi John Herdman Orbitkan Bintang Muda
- 4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Manajamen Titip Pesan Khusus
- Pelatih Timnas Indonesia Menjagokan Siapa di Piala Dunia 2026?
- Timnas Indonesia Punya Modal Besar, Ketua BTN Optimistis Juara Piala AFF 2026
- Bisakah Rayhan Hannan Tembus Level Timnas? Herdman Tantang Hadapi Baggott dan Hubner
- Lama Absen, Mees Hilgers Bertekad Rebut Kembali Tempat di Timnas Indonesia