Verge TS Pro, Motor Listrik yang Bisa Digeber Hingga 349 Km

jpnn.com - Verge Motorcycles resmi meluncurkan motor listrik terbaru mereka, yakni TS Pro.

Berbeda dari kendaraan listrik pada umumnya, motor listrik itu menggunakan baterai solid-state.

Baterai listrik itu dikatakan memiliki keunggulan terutama dalam pengisian daya lebih cepat dibandingkan dengan baterai konvensional lainnya.

Mengutip laman CarsCoops pada Selasa, pabrikan roda dua itu meyakini bahwa penggunaan baterai ini memiliki jangkauan hampir dua kali lipat dibandingkan konvensional.

Meski demikian, perusahaan tidak memberikan banyak detail spesifik, tetapi baterai tersebut bersumber dari Donut Lab dan akan ditawarkan dalam konfigurasi 20,2 dan 33,3 kWh.

Konfigurasi pertama memberikan jarak tempuh 217 mil (349 km), sedangkan konfigurasi kedua meningkatkan angka tersebut menjadi 370 mil (595 km).

Saat tiba waktunya untuk mengisi daya, pengisi daya NACS 200 kW dapat memberikan jarak tempuh 186 mil (299 km) hanya dalam waktu sepuluh menit.

Itu cukup mengesankan dan perusahaan mencatat bahwa paket baterai yang ditingkatkan tidak memengaruhi harga sepeda motor.