Veritas Institut Nilai Narasi Ferry Irwandi Berisiko Melukai Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Veritas Institut Aldi Tahir menilai narasi yang disampaikan konten kreator Ferry Irwandi terkait dugaan pelecehan seksual di lokasi bencana di sejumlah wilayah Sumatera berisiko melukai korban secara psikologis dan menyesatkan publik.

"Isu sensitif, seperti kekerasan seksual tidak boleh disampaikan tanpa dasar data yang jelas dan verifikasi dari pihak berwenang dan ini melukai perasaan penyintas bencana," kata Aldi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Aldi menegaskan penyampaian informasi yang belum terkonfirmasi justru dapat menimbulkan trauma baru bagi korban dan keluarganya, serta memicu kepanikan di tengah masyarakat yang sedang berada dalam situasi darurat bencana.

“Isu pelecehan seksual adalah persoalan serius yang menyangkut martabat, trauma, dan perlindungan korban. Jika disampaikan tanpa data resmi dan verifikasi yang jelas, narasi seperti itu sangat berisiko melukai korban untuk kedua kalinya,” ujarnya.

Ia menilai ruang digital seharusnya digunakan untuk menguatkan solidaritas dan edukasi publik, bukan untuk menyebarkan cerita sepihak yang belum tentu benar.

Apalagi, lanjut Aldi, masyarakat di wilayah bencana sedang berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

“Dalam situasi bencana, yang dibutuhkan masyarakat adalah ketenangan, informasi yang akurat, serta edukasi yang membangun. Bukan narasi yang bisa memicu ketakutan, stigma, dan kecurigaan,” katanya.

Aldi menegaskan jika memang terdapat dugaan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, jalur yang benar adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar dapat ditangani secara profesional dan berpihak pada korban.