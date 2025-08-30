Verrell Bramasta Anteng di Tengah Demo, Warganet Tuntut Turun ke Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi bulan-bulanan warganet karena tidak terlihat buka suara di tengah memanasnya aksi demo dalam negeri.

Verrell Bramasta diketahui aktif membagikan kesehariannya sebagai anggota DPR RI melalui media sosial resminya.

Namun, sejak masyarakat turun menyuarakan aspirasinya ke jalan, Verrell terlihat tidak memberikan respons apa pun perihal kondisi tersebut.

Lantaran hal ini, kolom komentar unggahan Verrell di Instagram pun digeruduk warganet menuntut buka suara.

Banyak komentar warganet memberikan pernyataan skeptis terhadap unggahan video terakhir Verrell Bramasta yang berjudul Kerja Nyata selama 7 bulan.

Video tersebut berisikan kehidupan Verrell selama menjadi anggota DPR, mulai dari rapat hingga menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Di tengah kemarahan masyarakat terhadap anggota DPR, video Verrell itu mendapatkan reaksi negatif yang tinggi.

Banyak warganet mempertanyakan Kerja Nyata yang dimaksud oleh Verrell sebagai anggota parlemen seperti apa.