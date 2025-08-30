Verrell Bramasta Anteng di Tengah Demo, Warganet Tuntut Turun ke Jalan
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi bulan-bulanan warganet karena tidak terlihat buka suara di tengah memanasnya aksi demo dalam negeri.
Verrell Bramasta diketahui aktif membagikan kesehariannya sebagai anggota DPR RI melalui media sosial resminya.
Namun, sejak masyarakat turun menyuarakan aspirasinya ke jalan, Verrell terlihat tidak memberikan respons apa pun perihal kondisi tersebut.
Lantaran hal ini, kolom komentar unggahan Verrell di Instagram pun digeruduk warganet menuntut buka suara.
Banyak komentar warganet memberikan pernyataan skeptis terhadap unggahan video terakhir Verrell Bramasta yang berjudul Kerja Nyata selama 7 bulan.
Video tersebut berisikan kehidupan Verrell selama menjadi anggota DPR, mulai dari rapat hingga menerima arahan dari Presiden Prabowo.
Di tengah kemarahan masyarakat terhadap anggota DPR, video Verrell itu mendapatkan reaksi negatif yang tinggi.
Banyak warganet mempertanyakan Kerja Nyata yang dimaksud oleh Verrell sebagai anggota parlemen seperti apa.
Selebritas Verrell Bramasta anteng di tengah demo masyarakat terhadap DPR RI yang memanas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kematian Affan Kurniawan Ujian Besar Pertama buat Prabowo
- IHSG Anjlok Gegara Aksi Demo Massa, Ada Solusi?
- Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 3 Orang Tewas, Ini Identitasnya
- Mapolres Jakarta Timur jadi Sasaran Massa, Terjadi Aksi Pembakaran, Marinir Datang
- Apakah Orang-orang yang Kritis dan Bersuara Sekarang Dianggap Musuh di Indonesia?
- Berduka untuk Affan, Pemuda Muhammadiyah Minta DPR Dengarkan Aspirasi Rakyat