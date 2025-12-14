menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Versi Azis Gerindra, 2027 Jadi Momentum Indonesia Berubah ke Negara Produktif

Versi Azis Gerindra, 2027 Jadi Momentum Indonesia Berubah ke Negara Produktif

Versi Azis Gerindra, 2027 Jadi Momentum Indonesia Berubah ke Negara Produktif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti menyebut 2027 harus menjadi momentum bagi Indonesia mengubah orientasi pembangunan nasional sebagai negara produktif.

"Apakah seluruh sumber daya fiskal yang kita miliki sudah benar-benar melahirkan produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan daya saing nasional,” kata Azis, Rabu (10/6).

Azis menyebut Indonesia selama ini telah berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal. 

Baca Juga:

Negara mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya, serta memperluas layanan publik.

Namun, legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu mengingatkan bahwa negara fiskal belum otomatis menjadi bangsa produktif.

"Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” kata dia.

Baca Juga:

Azis menyoroti sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi produktivitas nasional. Semisall, budaya pembangunan berorientasi pada aktivitas administratif.

Azis mengatakan ukuran keberhasilan birokrasi selama ini kerap berhenti pada serapan anggaran, jumlah program, proyek yang selesai, atau laporan administratif. 

Anggota DPR RI Azis Subekti menyebut desentralisasi melahirkan kemandirian ekonomi daerah, bukan ketergantungan ke pusat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI