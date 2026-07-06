Versi Banggar DPR, Anggaran MBG Bakal Berkurang, Jadi Sebegini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut jumlah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun dibandingkan 2026.
Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal kabar anggaran MBG pada 2027 mengalami penurunan.
"Kalau MBG, pasti turun," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Said, saat ini DPR sedang melakukan penghitungan titik SPPG dari 27.000 titik menjadi 21.000.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan anggaran MBG pada 2027 dengan penghitungan SPPG menjadi Rp174 triliun dari Rp268 triliun.
"Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) itu mengatakan ke depan yang ditekankan dari turunnya anggaran ialah menjaga kualitas gizi bagi penerima manfaat.
"Tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," kata Said.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut anggaran MBG pada 2027 menjadi Rp174 triliun dari tahun sebelumnya mencapai Rp268 triliun.
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