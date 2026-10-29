Versi Dasco, 4 RUU Ini Jadi Prioritas Dibahas Saat Masa Persidangan II DPR

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut empat agenda legislasi bakal dibahas secara terhubung ketika parlemen memasuki Masa Persidangan II pada 2026.

Hal demikian dikatakan dia saat menyampaikan pidato peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

"Terdapat empat agenda penting yang perlu kami kerjakan secara cermat dan saling terhubung," kata Dasco, Rabu.

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Ketua Harian Gerindra itu mengatakan agenda legislasi pertama ialah membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dia mengatakan aturan itu harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian wewenang jelas.

"Harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, serta batas peran aparat di ruang sipil," ujarnya.

Kedua, kata Dasco, agenda parlemen saat Masa Persidangan II pada 2026 ialah pembahasan RUU Masyarakat Adat.

"Harus memastikan pengakuan masyarakat, wilayah, pengetahuan, dan hak kolektifnya, bukan menjadikan mereka sekadar objek pencatatan," ujarnya.