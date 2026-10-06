Versi Dasco, DPR Belum Terima Surpres Terkait Pergantian Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen hingga Selasa (6/10) ini belum menerima Surat Presiden (Surpres) pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

"Sampai saat ini belum ada," kata Dasco menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa ini.

Ketua Harian Gerindra itu bahkan bertanya balik soal kabar pergantian Panglima TNI yang kini dijabat Jenderal Agus Subiyanto.

"Oh, Panglima TNI mau diganti," tanyanya.

Diketahui, Jenderal Agus ditunjuk sebagai Panglima TNI sejak 22 November 2023 atau saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Agus ketika itu ditunjuk Panglima TNI menggantikan Laksamana (Purn) Yudo Margono yang menjabat sejak 19 Desember 2022 sampai 22 November 2023.

Agus sebelum menjabat Panglima TNI lebih dahulu menempati posisi sebagai Kepala Staf TNI AD dari 25 Oktober 2023 sampai 29 November 2023.

Agus yang kini berusia 59 lulus dari Akademi Militer pada 1991 dan berasal dari satuan infenteri atau Kopassus.