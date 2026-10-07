Versi Dasco, Prabowo Belum Akan Mengganti Panglima TNI

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto belum berencana mengganti Panglima TNI yang kini dijabat Jenderal Agus Subiyanto.

Hal demikian dikatakan Dasco saat ditanya awak media soal kabar Prabowo mengirim Surpres pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

"Menurut informasi yang kami dapat bahwa Presiden belum akan mengganti Panglima TNI," kata dia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Ketua Harian Gerindra itu mengatakan belakangan terus menerima pertanyaan soal DPR telah menerima Surpres pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

"Pada hari ini saya sampaikan bahwa DPR RI belum menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI," kata Dasco.

Diketahui, Jenderal Agus ditunjuk sebagai Panglima TNI sejak 22 November 2023 atau saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Agus ketika itu ditunjuk Panglima TNI menggantikan Laksamana (Purn) Yudo Margono yang menjabat sejak 19 Desember 2022 sampai 22 November 2023.

Agus sebelum menjabat Panglima TNI lebih dahulu menempati posisi sebagai Kepala Staf TNI AD dari 25 Oktober 2023 sampai 29 November 2023.