Versi Guntur, Kebohongan Gibran Lulus SMA Telah Tercatat Dalam Putusan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut muncul pertimbangan penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dia mengungkap pertimbangan MK yang menemukan fakta Gibran Rakabuming Raka tak memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagai syarat pencalonan.

"Mahkamah tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan setara SMA," kata Guntur melalui layanan pesan, Rabu (7/10).

Menurut dia, PDIP merasa putusan MK terhadap PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak membenarkan pencalonan Gibran.

"Pintu prosedur memang tertutup, tetapi fakta kebohongan Gibran lulus SMA atau sederajat telah tercatat dalam putusan negara," ujarnya.

Dia kemudian mengungkit putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hingga syarat pendidikan yang tidak terbukti tetapi Gibran tetap diloloskan sebagai kandidat pada Pilpres 2024.

"Kami menilai semua ini menunjukkan pencalonan tersebut berdiri di atas intervensi kekuasaan, bukan di atas aturan," ujar Guntur.

Sebelumnya, MK menyatakan tak menemukan bukti yang kuat bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan setingkat SMA atau SMK di Indonesia sebagai syarat pencalonan untuk Pilpres 2029.