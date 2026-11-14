Versi Hasto, Merawat Pertiwi Jadi Suplemen Megawati Buat Tenang Hadapi Tekanan

jpnn.com, BEKASI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap keteladanan ketum partainya Megawati Soekarnoputri dalam merawat lingkungan dan mencintai bumi bisa menjadi kesadaran kolektif rakyat Indonesia.

Hal demikian dikatakan Hasto saat menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11) pagi.

Hasto menuturkan perjalanan hidup Megawati yang secara konsisten menjaga lingkungan melalui tradisi Merawat Pertiwi.

Termasuk, kata dia, Megawati konsisten mengolah sampah organik langsung di kediaman Presiden kelima RI itu, Jalan Teuku Umar, Menteng.

Megawati, kata Hasto, telah lama menerapkan pembuatan komposter alami atau teba berukuran 3x3x3 meter tanpa semen, yang dilapisi taburan batu kapur setinggi 10 sentimeter.

Menurutnya, teba dibuat demi mengurai tumpukan sampah dapur menjadi pupuk kompos organik hanya dalam kurun waktu dua pekan.

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"Banyak yang bertanya mengapa Ibu Mega memiliki daya tahan politik yang luar biasa, tenang menghadapi tekanan dan percaya kebenaran pasti menang (Satyam Eva Jayate), kuncinya, karena beliau memiliki tradisi merawat kehidupan, menanam pohon, dan mengolah sampah," kata Hasto, Sabtu.

Oleh karena itu, Hasto mendorong kebiasaan memilah sampah rumah tangga dan pemanfaatan bank sampah bisa diterapkan secara mandiri di setiap rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).