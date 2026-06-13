Versi Idrus, Tuntutan Mahasiswa dan Ucapan Prabowo Punya Titik Temu

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyebutkan demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6) kemarin sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di DPR yang ingin mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Idrus merespons aksi demonstrasi BEM seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat.

"Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus kepada awak media di Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut dia, gerakan demonstrasi mahasiswa dan sikap Prabowo sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan bangsa.

Terkhusus, kata Idrus, soal upaya membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“Kalau kita memahami arah demonstrasi, sebenarnya demo mahasiswa dan 'demo' Pak Prabowo itu memiliki titik temu," ujarnya.

Idrus menuturkan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi terhadap demonstrasi oleh mahasiswa, karena bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Namun, Idrus berharap semua elemen membaca dan menyeleksi persoalan yang lebih besar dan tidak berhenti ke isu teknis.