Versi Komisi I, Putusan MK Soal Peradilan Militer Memperkuat Pasal 65 UU TNI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 memperkuat amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Terutama, kata dia, Pasal 65 ayat 2 yang menyatakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ketentaraan diadili melalui peradilan militer.

"Sementara itu, prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum,” ujar Kang TB melalui layanan pesan, Kamis (15/10).

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Menurutnya, putusan MK makin memperjelas perbedaan kewenangan antara peradilan militer dan umum bagi prajurit TNI.

“Dengan keluarnya putusan MK, ketentuan tersebut (Pasal 65 Ayat 2, red) makin diperkuat," lanjut eks Sesmilpres itu.

Kang TB melanjutkan putusan MK untuk perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 memperkuat kebutuhan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

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"Khususnya, mengenai batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum,” ujar dia.

MK menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diubah dengan rumusan yang jelas dan tegas mengenai definisi tindak pidana militer dan umum.