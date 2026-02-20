Versi Menhut, Upaya Menjaga Hutan Tak Bakal Jalan Tanpa Keterlibatan Masyarakat
jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan keberhasilan menjaga rimba di Indonesia sebenarnya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.
Hal ini disampaikan Raja Juli saat membuka dialog di Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin.
"Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan sekali lagi yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerjasama dengan masyarakat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat,” ujar Menhut dikutip Jumat (20/2).
Adapun, dialog berjudul Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera. Turut hadir Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin dalam acara.
Raja Juli mengatakan perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan kelestarian rimba, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang inklusif membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan, melainkan sebagai mitra utama negara.
“Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka, tapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,” ujar Raja Juli.
Pemerintah, lanjut dia, terus memperluas akses perhutanan sosial, termasuk percepatan pengakuan rimba adat.
Menhut Raja Juli Antoni mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam upaya menjaga hutan di Indonesia.
