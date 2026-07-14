Versi Menteri Agus Andrianto, Febrie Adriansyah Dicekal 20 Hari, Permintaan Polisi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pencekalan eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke luar negeri hanya selama 20 hari.

Menurut Agus, pencekalan selama 20 hari sesuai dengan permintaan pihak Polda Metro Jaya.

"Sementara, ya, 20 hari, sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

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Diketahui, saat ini kejaksaan menjadi lembaga yang menangani kasus korupsi dan TPPU dengan tersangka Febrie.

Namun, konon Kejaksaan Agung hingga kini masih belum memeriksa Febrie yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Kasus terkait Febrie sebelumnya diusut oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Agus melanjutkan, kejaksaan nantinya bisa melayangkan permintaan pencekalan terhadap Febrie yang bersifat sementara.

"Mari tunggu nanti, setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari kejaksaan," ujar eks Kabareskrim itu.