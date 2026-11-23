jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono tak perlu mundur dari jabatan meski diusulkan sebagai cawapres.

Ketua Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres MPR Habiburokhman mengatakan Amran atau Sugiono wajib mundur jika satu di antaranya terpilih menjadi Wapres RI.

"Saat dilantik. Setelah terpilih baru (mundur, red)," kata dia setelah Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres melaksanakan rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Amran dan Sugiono ke MPR.

Prabowo berharap MPR segera memproses usulan dua nama sesuai perundang-undangan demi mencari Wapres RI definitif.

Anggota Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres Ahmad Basarah menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada yang mengatur pejabat setingkat menteri tak harus mundur saat mengikuti proses pemilihan.

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"Ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hal itu, untuk pejabat setingkat menteri itu tidak harus mengundurkan diri," ujarnya.

Namun, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, putusan MK menekankan bahwa kandidat setelah terpilih wajib mundur.