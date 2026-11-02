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Versi Pengamat, Prabowo Mulai Tempatkan Sektor Maritim Jadi Pilar Ekonomi ke Depan

Versi Pengamat, Prabowo Mulai Tempatkan Sektor Maritim Jadi Pilar Ekonomi ke Depan
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Pengamat politik, Adi Prayitno. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya maritim yang besar.

Namun, kata dia, orientasi pembangunan di Indonesia sebelumnya masih lebih banyak melihat daratan.

"Kita ini negara kepulauan, lautnya luas, sumber daya maritimnya luar biasa, tetapi harus diakui, orientasi pembangunan kita selama ini masih lebih banyak melihat daratan," kata dia kepada awak media, Senin (2/10).

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Dia menilai perubahan paradigma pembangunan menjadi penting agar kekayaan laut Indonesia memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemandirian ekonomi.

Termasuk, kata dia, demi mewujudkan ketahanan pangan dan menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat pesisir.

Dalam konteks tersebut, Adi melihat Presiden Prabowo mulai mendorong perubahan cara pandang terhadap posisi strategis laut sebagai pembangunan nasional.

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"Laut bukan sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi salah satu halaman depan pembangunan nasional," kata dia.

Menurut Adi, arah kebijakan mulai diterjemahkan melalui sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih.

Pengamat merasa Prabowo mulai mengubah orientasi pembangunan ke sektor maritim demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

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