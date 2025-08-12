menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Versi Pengamat, Prabowo Sudah Waktunya Mereshuffle Kabinet

Versi Pengamat, Prabowo Sudah Waktunya Mereshuffle Kabinet

Versi Pengamat, Prabowo Sudah Waktunya Mereshuffle Kabinet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat politik Dedi Kurnia. Foto: Fathan Sinaga/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai saat ini sudah waktunya bagi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereshuffle kabinet.

Sebab, kata dia, sejumlah menteri di Kabinet Marah Putih sudah menjadi beban bagi pemerintahan era Prabowo.

"Terlalu banyak menteri di kabinet yang justru merusak reputasi pemerintah," kata Dedi melalui layanan pesan, Selasa (12/8).

Baca Juga:

Pengamat politik itu bahkan mengungkap sejumlah nama yang layak diganti karena hanya membikin gaduh di kabinet, yakni Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie.

"Menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan," kata Dedi.

Toh, ujar dia, reshuffle dibutuhkan Prabowo karena pemerintah sedang bersemangat membangun reputasi positif.

Baca Juga:

Termasuk, lanjut Dedi, Kepala Negara membentuk banyak satgas hingga penggabungan unit usaha negara.

"Termasuk terbentuknya Danantara," ujarnya.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkap sejumlah nama yang dianggap layak direshuffle Prabowo Subianto. Siapa saja?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI