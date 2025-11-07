Versi Sufmi Dasco, Sebegini Usia Pelaku Ledakan di SMAN 72, Hmm...
jpnn.com, JAKARTA - Pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11) siang ini berusia 17 dan tengah menjalani operasi di RS Islam Cempaka Putih.
Hal demikian tertuang saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi RS Islam Cempaka Putih, Jakarta.
Dasco yang mengenakan jaket hitam tampak didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ketika mendatangi RS Islam Cempaka Putih.
Adapun, RS Islam Cempaka Putih menjadi tempat merawat para korban dan terduga pelaku ledakan di SMAN 72.
Dasco awalnya mengaku datang ke RS Islam Cempaka Putih untuk menjenguk para korban ledakan di SMAN 72.
"Ya, yang pertama, kami sampaikan keprihatinan yang mendalam, atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini," kata dia, Jumat.
Dasco mengaku melihat ada empat orang yang sedang dioperasi di RS Islam Cempaka Putih setelah peristiwa ledakan.
"Kemudian masih dalam perawatan sekitar 20. Kira-kira delapan yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang daritadi sudah masuk," kata Ketua Harian Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap usia pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11). Berapa itu?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terima Pengaduan PPK, Komisi XII Akan Panggil Perusahaan Penyerobot Tanah Warga Banten
- Saat Reses DPR, Wayan Sudirta Berbagi Paket Sembako Kepada Masyarakat di Karangasem dan Tabanan
- Terkuak, Ternyata DPR Tak Rekomendasikan Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Soal Utang Whoosh, Puan: Nanti Akan Dibahas Komisi Terkait dengan Pemerintah
- Temuan Drone Emprit Terkait Demonstrasi Agustus, Ternyata...
- Saksi Ahli Melihat Ada Penggiringan Opini oleh Akun Anonim di Balik Isu Pembubaran DPR