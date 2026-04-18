Vespa 946 Horse Hadir di Indonesia, Dijual Terbatas

Vespa 946 Horse. Foto: piaggio

jpnn.com, JAKARTA - Vespa kembali memainkan kartu eksklusivitasnya di pasar Indonesia, melalui Vespa 946 Horse, model edisi terbatas yang menjadi bagian dari koleksi Lunar Series.

Skuter melanjutkan tema sebelumnya—Dragon dan Snake—dengan mengangkat simbol Tahun Kuda dalam kalender Imlek.

Tak sekadar menghadirkan produk baru, Vespa membawa narasi kuat soal karakter kuda: tangguh, dinamis, sekaligus berwibawa.

Filosofi itu diterjemahkan ke dalam desain yang memadukan garis klasik khas Vespa, dengan sentuhan modern.

Warna bay atau cokelat tua menjadi identitas utama Vespa 946 Horse.

Nuansa itu terinspirasi dari kilau bulu kuda, dipadukan dengan finishing matte dan glossy pada bodi berbahan baja.

Detail emas disematkan secara halus, termasuk monogram “V” timbul di bagian bawah jok yang memberi kesan mewah tanpa berlebihan.

Sentuhan Italia terasa kuat, terutama pada jok kulit handmade yang terinspirasi dari perlengkapan berkuda.

