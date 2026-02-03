Vespa 946 Horse, Terinspirasi dari Makna Simbolis Tahun Kuda

jpnn.com, JAKARTA - Vespa meluncurkan Vespa 946 Horse, edisi spesial terbaru dari Lunar Collection yang hadir dalam jumlah terbatas.

Terinspirasi dari makna simbolis Tahun Kuda, model mengusung filosofi kewibawaan, dinamika, dan ketangguhan.

Setelah sukses menghadirkan edisi Dragon dan Snake, Vespa menjadikan sosok kuda sebagai simbol kebebasan bergerak dan kekuatan karakter.

Baca Juga: Vespa Bawa DNA Ikonik ke Dunia Fashion Lewat Lini Apparel dan Merchandise

Interpretasi tersebut dituangkan melalui Vespa 946, model paling eksklusif dalam lini Vespa modern, yang dikenal akan konstruksi premium dan sentuhan desain khas Italia.

Daya tarik utama Vespa 946 Horse terletak pada warna bay, nuansa cokelat tua yang terinspirasi dari kilau alami bulu kuda.

Bodi baja dipadukan dengan finishing matte dan glossy, menciptakan kontras visual yang elegan.

Sentuhan emas diaplikasikan secara subtil, termasuk monogram huruf “V” timbul yang berada di tengah tapal kuda pada area bawah jok.

Nuansa Italia makin kuat lewat penggunaan jok kulit premium yang terinspirasi dari perlengkapan berkuda.