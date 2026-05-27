Vespa GTS Super Tech 250 Pakai Mesin Baru, Harga Hampir Rp 100 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT. Piaggio Indonesia meluncurkan Vespa GTS Super Tech 250, bergaya grand touring dengan mesin baru 250cc HPE (High Performance Engine).

Mesin baru HPE di GTS Super Tech diklaim lebih responsif dan bertenaga.

Karakter mesinnya dirancang tetap halus dan efisien, tetapi punya dorongan tenaga yang lebih spontan saat dibutuhkan.

Secara desain, Vespa masih mempertahankan siluet khas keluarga GTS yang elegan.

Lekukan bodinya dibuat tetap ikonik, dipadukan sentuhan material premium dan detail finishing yang lebih rapi, sehingga tampil modern tanpa meninggalkan identitas klasiknya.

Soal pilihan warna, Vespa menawarkan dua opsi eksklusif, yakni Grey Ottimista Matt dengan nuansa sporty dan White Innocente yang terlihat lebih elegan.

Vespa GTS Super Tech 250 dibekali panel instrumen TFT 5 inci, yang mampu menampilkan berbagai informasi kendaraan secara intuitif.

Ada pula sistem konektivitas Vespa MIA yang memungkinkan pengendara menghubungkan smartphone untuk mengakses navigasi, notifikasi, hingga kontrol musik langsung dari dasbor.