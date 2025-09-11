Vespa LX I-Get 150 Tampil Segar dan Bertenaga

menu
Piaggio merilis new Vespa LX I-Get 150. Foto: piaggio

jpnn.com, JAKARTA - PT. Piaggio Indonesia (PID) meluncurkan Vespa LX dengan sentuhan warna baru dan juga peningkatan mesin I-Get 150cc yang lebih bertenaga.

Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega mengatakan Vespa LX baru hadir untuk generasi berjiwa muda yang berani mengekspresikan diri, hidup penuh warna, dan bergerak dengan tujuan.

“Karena itulah, Vespa LX terbaru mengutamakan passion dan kepribadian. Model ini tidak dirancang untuk perjalanan semata, tetapi juga pengalaman berkendara dinamis menuju kemungkinan tanpa batas,” kata Marco Noto La Diega melalui keteranganya, Kamis (11/9).

Sebelumnya, varian tersebut juga sudah menerima teknologi mesin I-Get. Hanya saja, kapasitasnya tidak sebesar yang terbaru yakni 150cc, sehingga Vespa LX saat ini diklaim lebih bertenaga.

“Dari generasi ke generasi, Vespa telah menjadi ikon gaya yang timeless. Namun, ikon sejati tidak hanya hidup pada masa lalu, melainkan berevolusi untuk mendefinisikan masa depan dan masa kini,” ujar dia.

Marco melanjutkan bahwa Vespa LX dirancang untuk menyatukan warisan ikonis Vespa dengan nuansa modern.

Pendekatan itu langsung terlihat pada lampu depan bulat yang menjadi ciri khas lini tersebut.

Vespa LX baru juga menghadirkan tampilan warna yang lebih segar dengan kombinasi detail abu-abu pada handle grip, jok, serta aksen putih pada front tie dan pelek.

