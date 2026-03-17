Vespa Primavera & Sprint Hadir dengan Mesin 180cc, Lebih Ngebut, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - PT Piaggio Indonesia kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Vespa Primavera dan Sprint bermesin besar di Jakarta pada Senin (16/3).
Kedua model tersebut hadir lebih bertenaga karena memiliki mesin baru berkapasitas 180cc.
Dengan mesin itu, kedua skuter matik itu menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih dinamis, responsif, dan menyenangkan untuk mobilitas urban masa kini.
Marco Noto La Diega, Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia, mengatakan Vespa Primavera dan Sprint 180 terbaru menghadirkan performa yang lebih kuat dan pilihan warna yang merefleksikan gaya hidup mereka.
"Vespa 180cc terbaru ini kembali menegaskan warisan ikonik Vespa sebagai simbol individualitas, passion, dan ekspresi berani, selalu dengan gaya khas serta teknologi modern untuk membuka dunia baru," ungkap Marco.
Pembaruan ini memberikan kombinasi performa, efisiensi, dan kenyamanan berkendara yang lebih optimal.
Mesin generasi terbaru ini menghasilkan peningkatan tenaga hingga 24 persen menjadi 11 kW pada 8.250 rpm, sehingga memberikan akselerasi yang lebih cepat dan responsif.
Sementara itu, torsi meningkat 8 persen, menghadirkan daya tarik yang lebih kuat di berbagai kondisi berkendara.
- Vespa LX I-Get 150 Tampil Segar dan Bertenaga
- Piaggio Indonesia Merilis Edisi Spesial Vespa Officina 8, Tersedia dalam 2 Model
- Vespa dan Aprilia Tampil Bersolek di GIIAS 2025
- Piaggio Menghadirkan Vespa 946 Snake di Indonesia, Terbatas! Sebegini Harganya
- Vespa 946 Snake Edition Mejeng Pacific Place Mall SCBD
- Piaggio Indonesia Membuka Penawaran Eksklusif Belasan Juta Rupiah