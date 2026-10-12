Vespa S 150 Mengaspal di Indonesia, Harga Rp48 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab dahaga para pengendara muda yang haus ekspresi, PT. Piaggio Indonesia memperkenalkan Vespa S 150 dengan banderol harga Rp48 juta (OTR Jakarta).

Langkah itu memperkuat lini 150cc Piaggio, mendampingi sang saudara, Vespa LX.

Bedanya, kalau LX tampil lebih klasik dan meliuk anggun, Vespa S 150 datang membawa napas yang jauh lebih berani, bold, dan sporty.

Ciri paling kentara langsung terlihat di fascia depan. Headlamp LED berbentuk persegi yang ikonik tetap dipertahankan, dipadu lekukan garis bodi tegas yang ringkas.

Pas banget buat yang pengin tampil beda di tengah padatnya lalu lintas kota.

Urusan performa, Vespa S 150 dibekali mesin 150 cc i-Get berpadu transmisi CVT.

Tarikannya lincah dan responsif, pas buat diajak selap-selip di jam sibuk pagi hari atau sekadar sunmori santai di akhir pekan.

Bukan cuma modal gaya, kenyamanan berkendara juga dipikirkan.