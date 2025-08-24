menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Vespunk Comeback, Rilis Video 'Bukan Itu' Saat Perayaan Ultah Scooterhood

Vespunk Comeback, Rilis Video 'Bukan Itu' Saat Perayaan Ultah Scooterhood

Vespunk Comeback, Rilis Video 'Bukan Itu' Saat Perayaan Ultah Scooterhood
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup musik, Vespunk meluncurkan video 'Bukan Itu' bersamaan dengan perayaan ulang tahun Scooterhood di Lima Dua Coffee, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (23/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band pop punk yang lahir dari komunitas Vespa, Vespunk akhirnya resmi comeback setelah 5 tahun vakum.

Kembalinya Vespunk ditandai dengan perilisan sebuah lagu terbaru yang berjudul Bukan Itu.

Band beranggotakan Wawah (vokal), Ledu (gitar), Fahri (drum), dan Farre (bass) itu bahkan menggelar pemutaran perdana atau premiere video musik Bukan Itu pada Agustus, bulan berdirinya Vespunk.

Baca Juga:

Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Agustus 2012, band tersebut menetas dengan nama Scooterhood.

Sebanyak 12 lagu berbahasa Inggris menandai debut album Scooterhood pada masa itu hingga meraih popularitas di kalangan komunitas Vespa dan kancah musik.

Pada album kedua, demi menghindari kerancuan, unit pop punk asal Jakarta itu lalu bermetamorfosis menjadi Vespunk.

Baca Juga:

Langkah Vespunk kemudian ditandai dengan lahirnya 10 lagu bahasa Indonesia.

Kini, Vespunk menandai perayaan 12 tahun eksistensi dengan peluncuran video musik Bukan Itu di Lima Dua Coffee, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (23/8) malam.

Band pop punk yang lahir dari komunitas Vespa, Vespunk akhirnya resmi comeback setelah 5 tahun vakum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI