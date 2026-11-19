jpnn.com, JAKARTA - Manisnya penjualan mobil listrik mungil VinFast VF 3 di Indonesia mulai memantik rasa penasaran terkait langkah selanjutnya dari pabrikan asal Vietnam ini.

VF 3 sukses mencuri hati konsumen Indonesia, sekaligus menjadi tulang punggung penjualan pabrikan asal Vietnam tersebut.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi VF 3 sudah menembus angka 2.800 unit.

Baca Juga: VinFast Siapkan Pabrik Indonesia Jadi Lumbung Ekspor Asia

Capaian impresif itu menyumbang sekitar 67 persen dari total penjualan VinFast di Indonesia sepanjang tahun ini.

Kesuksesan VF 3 pun memunculkan pertanyaan besar: akankah VinFast memboyong "adik" terkecilnya, yakni VF 2, untuk ikut meramaikan jalanan Indonesia?

Menanggapi hal tersebut, CEO VinFast Asia Tapan Ghosh tak menampik bahwa perusahaannya punya amunisi produk yang sangat melimpah di negara asalnya.

"Anda bisa melihat ada banyak sekali produk di Vietnam yang sudah kami pamerkan, mulai dari VF 2 di satu sisi hingga VF 9 di sisi lain," kata dia kepada awak media di Vietnam, Rabu (18/11).

"Ditambah lagi kami memiliki seri Green untuk segmen komersial, serta MPV."