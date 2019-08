Via Vallen Cari Bocah Pedagang Asongan yang Viral karena Hormat Bendera

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen terkesan dengan video viral seorang bocah pedagang asongan yang hormat saat lagu 'Indonesia Raya' dibawakan dalam upacara HUT ke-74 Republik Indonesia. Dia bahkan sengaja mengunggah ulang video tersebut ke akun Instagram miliknya.

"Dapat kiriman video ini, katanya anak ini pedagang asongan yang mendadak meletakkan dagangannya ketika mendengar lagu Indonesia Raya. Karena jiwa nasionalismenya yang luar biasa menurut saya," ungkap Via Vallen, Minggu (18/8).

Pelantun Sayang itu mengaku takjub pada anak pedagang asongan tersebut. Menurutnya bocah tersebut punya jiwa nasionalisme yang patut ditiru.

Via Vallen bahkan berniat memberi hadiah untuk bocah yang dimaksud. Lewat posting-annya, dia meminta bantuan netizen untuk mencari informasi seputar bocah pedagang asongan tersebut.



"Di hari kemerdekaan ini saya mau kasih hadiah kecil yang insya Allah bermanfaat buat adek ini. Tolong bantu saya cari adek ini temen temen instagram. Buat siapa aja yang tau adek ini please DM @nur_vvsolo," ujar Via Vallen.

Seperti diketahui, sebuah video seorang bocah pedagang asongan hormat saat lagu 'Indonesia Raya' berkumandang viral di media sosial. Dia turut memberi hormat ke bendera merah putih yang tengah dikibarkan saat HUT ke-74 Republik Indonesia.

Dalam video tersebut, bocah lelaki itu tampak meletakkan barang dagangannya. Mengenakan kaus dan celana pendek, dia lantas hormat saat lagu Indonesia Raya diputar ketika upacara bendera. (mg3/jpnn)