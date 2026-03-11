Via Vallen Lahirkan Anak Kedua, Persalinan Maju Karena Rahim Hampir Robek

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Via Vallen mengungkapkan nama anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan.

Hal itu diungkapkan oleh istri Chevra Yolandi melalui akun resminya di Instagram.

Via Vallen juga mengucap syukur karena buah hati keduanya itu lahir dengan sehat dan selamat.

"Alhamdulillah, our second miracle is coming, 'Namy Shafiyyah Azzahra Radia' Anak kedua kami lahir dengan sehat dan selamat," ujar Via Vallen melalui akunnya di Intagram, dikutip Rabu (11/3).

Dalam unggahan itu, wanita 34 tahun tersebut juga membagikan momen mendebarkan di balik proses persalinan anak keduanya.

Dia mengungkapkan dirinya sempat mengalami kondisi yang menegangkan menjelang proses persalinan.

"HPL yang seharusnya lebaran, jadi harus maju karena aku datang dalam keadaan rahim yang hampir robek akibat kontraksi," ucap Via Vallen.

Namun, pelantun 'Sayang' itu bersyukur proses persalinan bisa berjalan dengan lancar.