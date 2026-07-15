Vibes Hutan Tropis Hadir di PIK2, The Daun Bikin Betah Menikmati Suasana Berbeda
jpnn.com, TANGERANG - Tempat nongkrong di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 bukan hanya soal menikmati pemandangan laut atau mencicipi kuliner.
Kini sebuah spot baru bernama The Daun hadir di kawasan mandiri terintegrasi itu dengan menyuguhkan pengalaman berbeda, yakni suasana layaknya berada di tengah hutan tropis.
The Daun yang baru melakukan soft opening di PIK2 merupakan kafe berkonsep ruang hijau dengan pepohonan rindang, tanaman hidup, aliran air, hingga efek kabut atau mist yang menciptakan kesan lebih sejuk. Konsep itu kontras dengan karakter kawasan pesisir yang identik dengan cuaca panas.
Salah seorang pengunjung The Daun, Michelle Valencia mengaku penasaran setelah melihat unggahan tentang spot baru nongkrong itu di media sosial.
Setelah mengunjungi langsung The Daun untuk mengobati rasa penasaran itu, Michelle ternyata memperoleh pengalaman berbeda dari ekspektasinya.
“Saya kira yang viral cuma dekorasinya, ternyata pas masuk suasananya memang beda. Banyak pohon besar, suara air, terus ada kabut tipis yang bikin tempat ini terasa lebih adem. Rasanya seperti lagi liburan, padahal masih di PIK2,” ujarnya.
Menurut Michelle, suasana yang tenang di The Daun membuatnya betah menghabiskan waktu lebih lama bersama teman-temannya.
The Daun menyuguhkan pengalaman berbeda, yakni suasana layaknya berada di tengah hutan tropis, hadir di kawasan mandiri terintegrasi itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bipang Ambawang Perluas Jangkauan Sambil Perkenalkan Kuliner Dayak ke Masyarakat
- PIK2 Gelar Pelatihan Masak Mi Ayam lewat CSR, 8 Warga Kronjo Langsung Punya Gerobak Kuliner
- Toko Daging Nusantara Buka Cabang ke-40, Makin Dekat dengan Keluarga Indonesia
- Libur Hampir Usai, Itinerary Seharian di PIK2 Ini Bisa Bikin Anak Betah & Ortu Happy
- Yakini Manfaat Sedayu Mart, Pelaku UMKM Berharap Omzetnya Meningkat
- Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan LUME, Destinasi Kuliner Khas Nusantara