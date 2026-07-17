Vickery: Saya Bersama Tim Siap Membawa Indonesia Tampil di Piala Dunia 2030
jpnn.com - JAKARTA - Pesepak bola Luke Anthony Vickery sudah menjalani prosesi pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7).
Seusai mengambil sumpah sebagai WNI, Vickery menyatakan siap ikut berjuang agar Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030.
"Saya bersama tim siap membawa Indonesia tampil pada Piala Dunia 2030," katanya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, memang mengharapkan Vickery berjuang membawa Indonesia tampil pada Piala Dunia 2030.
"Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Masyarakat Indonesia, untuk tampil di Piala Dunia 2030," kata Supratman Andi Agtas dalam pesan pengambilan sumpah Vickery sebagai WNI.
Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui sejumlah tahapan.
Sebelumnya, dia diusulkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026.
Setelah seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan (TP3K) lintas kementerian, Vickery dinilai layak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
Luke Anthony Vickery menyatakan siap ikut berjuang agar Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030.
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