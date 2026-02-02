Vicky Mono Balik ke Burgerkill, DeadSquad Umumkan Vokalis Baru
jpnn.com, JAKARTA - Dua band metal kenamaan asal Indonesia, Burgerkill dan DeadSquad menyampaikan kabar mengejutkan perihal formasi terbaru.
Vicky Mono yang beberapa tahun terakhir menjadi vokalis DeadSquad memutuskan untuk kembali bergabung bersama Burgerkill. Dia sempat bergabung sejak 2007 hingga keluar pada 2021.
Posisi vokalis Burgerkill diketahui kosong setelah keluarnya Ronald yang diumumkan akhir tahun lalu.
Sementara itu, kekosongan yang ditinggalkan Vicky Mono dalam tubuh DeadSquad kini diisi oleh Awan Graham.
Adapun Awan Graham merupakan anak dari Jamie Aditya sekaligus frontman grup musik KVNA.
Pengumuman perihal Vicky Mono dan Awan Graham disampaikan langsung oleh pihak DeadSquad melalui akun resmi di Instagram.
"Kami, DeadSquad, dengan ini menetapkan 1 Februari 2026 sebagai momentum dalam menghormati permintaan pribadi Vicky Mono untuk kembali ke Burgerkill. Kami menyetujui langkah ini sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kami, yaitu para penggemar musik keras terutama para Begundal," ungkap DeadSquad, Minggu (1/2).
DeadSquad menilai kembalinya Vicky Mono ke Burgerkill adalah momen yang telah lama dirindukan oleh Begundal.
