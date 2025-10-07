menu
Vicky Prasetyo Beri Penjelasan Soal Pengeluaran Rp 250 Juta Sebulan
Vicky Prasetyo saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo ternyata harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta dalam sebulan untuk biaya hidup.

Dia mengatakan uang ratusan juta tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anak.

"Anaknya kan banyak," kata Vicky Prasetyo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Vokalis Kudeta itu mengakui bahwa dirinya memiliki cukup banyak buah hati.

Adapun Vicky Prasetyo diketahui pernah beberapa kali menikah meski berujung perceraian.

"Anak 7 dari 4 ibu," jelas mantan suami Kalina Ocktaranny itu.

Selain biaya kebutuhan anak, Vicky Prasetyo menyebut uang Rp 250 juta per bulan sebagian digunakan untuk menggaji karyawan.

Dia belakangan ini sibuk menjalani sejumlah bisnis makanan dan minuman.

