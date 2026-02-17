Vicky Prasetyo Diduga Belum Kembalikan Uang Senilai Rp 700 Juta, Modusnya Begini

jpnn.com, JAKARTA - Nama selebritas Vicky Prasetyo kembali tersandung masalah hukum.

Pasalnya, seorang wanita bernama Nunun muncul mengaku uangnya sebesar Rp 700 juta dipinjam oleh Vicky Prasetyo.

Dia menyebut bahwa mantan suaminya dijanjikan oleh Vicky Prasetyo untuk menjadi Wakil Bupati Bandung Barat di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan oleh Nunun kepada awak media di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Waktu itu Vicky minta uang sebesar Rp 700 juta kepada saya dengan janji akan menggandeng mantan suami saya dijadikan pendamping dirinya sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat," ujar Nunun, Senin (16/2).

Dia mengaku, Vicky Prasetyo berupaya meyakinkannya untuk menjadikan mantan suaminya sebagai calon wakil bupati.

Menurutnya, mantan suami Angel Lelga itu juga berjanji untuk mengembalikkan uang tersebut dalam tempo tiga hari.

"Vicky juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu dalam tempo tiga hari. Maka dengan berat hati saya memberikan uang pinjaman itu. Saya tertarik karena Vicky sangat meyakinkan kepada diri saya," kata Nunun.