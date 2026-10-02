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Vicky Prasetyo Rela Kerja Pontang-Panting demi Menghidupi 9 Anak

Vicky Prasetyo Rela Kerja Pontang-Panting demi Menghidupi 9 Anak
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Vicky Prasetyo. Foto: Instagram/vickyprasetyo777

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengungkap perjuangannya bekerja demi memenuhi kebutuhan sembilan anaknya.

Dia mengaku tidak keberatan mengambil beberapa pekerjaan dalam sehari untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Hal tersebut disampaikan Vicky Prasetyo saat menjadi bintang tamu program BROWNIS Trans TV baru-baru ini.

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Dalam kesempatan itu, dia juga menyebutkan jumlah dan memperkenalkan anak-anaknya.

“Anak ada sembilan,” kata Vicky Prasetyo.

Dengan sembilan anak yang menjadi tanggung jawabnya, pria berjuluk Sang Gladiator itu mengaku harus terus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

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Salah satu caranya, Vicky Prasetyo mengambil lebih dari satu pekerjaan dalam sehari.

“Ya pertama sorenya tuh main sama Burgerkill, band metal kan. Terus habis itu, sorenya baru dangdutan gitu lho,” tutur vokalis Kudeta itu.

Presenter Vicky Prasetyo mengungkap perjuangannya bekerja demi memenuhi kebutuhan sembilan anaknya.

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