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Vicky Shu Ungkap Alasan Akhirnya Melanjutkan Kuliah S2

Vicky Shu Ungkap Alasan Akhirnya Melanjutkan Kuliah S2
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Vicky Shu saat ditemui di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vicky Shu ternyata tengah menempuh pendidikan jenjang magister (S2) di Universitas Brawijaya.

Kabar tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Sekarang semester dua," kata Vicky Shu.

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Pelantun Mari Bercinta 2 itu kemudian membeberkan alasan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.

Selain ingin terus belajar, Vicky Shu merasa punya waktu untuk kuliah dengan jurusan Wawasan Pertahanan Nasional.

"Baru kali ini dapat kesempatan, waktunya," ujar perempuan berusia 39 tahun itu.

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Vicky Shu bersyukur aktivitas kuliah bisa dijalani secara tatap muka maupun daring.

Dia berharap perjuangannya demi pendidikan bisa memberi contoh baik bagi anak-anaknya kelak.

Penyanyi Vicky Shu ternyata tengah menempuh pendidikan jenjang magister (S2) di Universitas Brawijaya.

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