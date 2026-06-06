Victor Lai Tak Sabar Melawan Jojo di Final Indonesia Open 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Kanada Victor Lai membuat kejutan dengan tembus final Indonesia Open 2026.

Tunggal putra kelahiran 19 Desember 2004 itu melaju seusai mengalahkan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 19-21, 21-19 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Kemenangan ini membuat pemain berdarah Kanada-Taiwan tersebut akan menantang wakil tuan rumah Jonatan Christie.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- masih belum tertahankan seusai menang melawan tunggal putra Thailand Panitchapon Teeraratsakul dengan skor 16-21, 21-10, 21-12.

Victor Lai mengaku tertantang untuk bisa mengalahkan Jonatan di hadapan publiknya sendiri.

Dengan kepercayaan diri tinggi peraih medali perunggu ajang BWF World Championships 2025 itu pengin memberikan segalanya untuk laga final.

“Saya ingin merasakan pengalaman bagaimana rasanya melawan andalan tuan rumah,” ujar tunggal putra ranking 14 dunia itu.

Menarik ditunggu laga final Indonesia Open 2026 antara Victor Lai melawan Jonatan Christie.